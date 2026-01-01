ETV Bharat / entertainment

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭೇಟಿ: 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಕನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

Akkineni Nagarjuna
ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ (Photo: ETV Bharat)
January 1, 2026

ಶಿರಡಿ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ತಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಇಂದು ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಮಾಧಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಧನ್ಯನಾದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ (Video: ETV Bharat)

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ, 2012ರಲ್ಲಿ 'ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ಥಾನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋರಕ್ಷ್ ಗಡಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಿಗ್ರಹ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

Akkineni Nagarjuna Offers Prayers at Shirdi Sai Baba Samadhi
ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭೇಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1959ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲಡ್ತಾ (1996) ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ (1997) ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗಾರ್ಗುನ 2025ರಲ್ಲಿ 'ಕುಬೇರ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್​, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್​​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

