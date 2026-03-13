'ಆಕಾಶ್' ರೀ-ರಿಲೀಸ್: ಬಜೆಟ್ಗೂ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್, 100+ ದಿನ ಓಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ
ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 4:00 PM IST
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹಕತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಅಭಿನಯದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಕಾಶ್' ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೀರೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವೀರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಟ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚನ್ನ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. 2 ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಡನ್ನು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಆರ್.ಪಿ.ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Milana Nagaraj Interview| 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1, 2ನ್ನು ಜನ ಅಪ್ಪಿ, ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಅದುವೇ ಪಾರ್ಟ್ 3ಗೆ ಆಹ್ವಾನ'
ಇನ್ನೂ, ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಆಕಾಶ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಕಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನ ಅವರ ಮಾತು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಮೇನಕಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಚಿತ್ರದ 48 ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಮೇನಾಕಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ದಂಪತಿ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 17ಕ್ಕೆ 51ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಕಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.