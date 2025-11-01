'ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ಗೀಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು': ವಿಜಯ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಭೆಗಳ ಗೀಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 3:30 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 41 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯ ಗೀಳಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ದುರಂತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ (ವಿಜಯ್) ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ''ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು" ಎಂದರು. ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಜಿತ್, "ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kannada Rajyotsava: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ, ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ; ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಶುಭಾಶಯ
ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂತಹ ಅಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೂಡಾ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜನಸಮೂಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವಾಗಲಿ ಇದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ (ಅಭಿಮಾನಿಗಳ) ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲು ಸಿರಿಶ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27ರಂದು ವೇಲುಸಾಮಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತವು ತಮಿಳುನಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.