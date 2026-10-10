8 ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3': ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ನಟನೆಯ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ
Drishyam 3 The Conclusion: ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ತೆರೆಕಂಡ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 407 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:53 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
8ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 8ನೇ ದಿನದಂದು 17.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, 14.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
8 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 407 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 312 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 260 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ನಿವ್ವಳ) ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 245 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಚಿತ್ರವು 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 239.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು 'ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅಗೈನ್', 'ಟೋಟಲ್ ಧಮಾಲ್', 'ಶೈತಾನ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಂಘಂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ನಟನೆಯ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಸುಮಾರು 279.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ತಾನ್ಹಾಜಿ: ದಿ ಅನ್ಸಂಗ್ ವಾರಿಯರ್' ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ದೃಶ್ಯಂ 3', ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಪುಡಿಗಟ್ಟೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲು ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
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ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಸಾಲ್ಗಾಂಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಟಬು, ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್, ಇಶಿತಾ ದತ್ತಾ, ಮೃಣಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಾರಾಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
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