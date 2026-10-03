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ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸಿದ ಅಜಯ್ ದೇವ್​ಗನ್​ ನಟನೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3'

ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ನಂತರ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'Drishyam 3' Box Office Collection Day 1
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 4:47 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ - ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 74.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 62 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​. ಇನ್ನೂ, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 92.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್92.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್74.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್62.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಲು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.

'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್', 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಇದೀಗ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್' ಈ ವರ್ಷ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3: ದಿ ಕನ್‌ಕ್ಲೂಷನ್' ಹಿಂದಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಸಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ಆಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಬು, ಶ್ರಿಯಾ ಶರನ್, ಇಶಿತಾ ದತ್ತಾ, ಮೃಣಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಾರಾಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ.

ಆಮಿಲ್ ಕಿಯಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವೇಜ್ ಶೇಖ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅಲೋಕ್ ಜೈನ್, ಅಜಿತ್ ಅಂಧಾರೆ, ಕುಮಾರ್ ಮಂಗತ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವು ಮಲಯಾಳಂನ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತ್ತು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು': 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದಿ.ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ತೆರೆಕಂಡಿತು. 2 ಭಾಗಗಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೀಮೇಕ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನೆ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 3ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್​'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​; ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ

TAGGED:

ದೃಶ್ಯಂ 3 ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಹಿಂದಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್
ಅಜಯ್​ ದೇವ್​ಗನ್
DRISHYAM 3 COLLECTION RECORDS

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