ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದು 31 ವರ್ಷ: 1994ರ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ
ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದು ಇಂದಿಗೆ 31 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 5:38 PM IST
ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಭಾರತದ 2ನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ. ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಇವರು, 1994ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕರುನಾಡಿನ ಚೆಲುವೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೈದು 31 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 1994ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೆಸ್ಟೆನಾ ಕುಮಾಲೊ.
ಸಂಸ್ಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜಮೈಕಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ (1993) ಲಿಸಾ ಹನ್ನಾ, ಭಾರತದ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೊಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ, "1994ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. 31 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸನ್ ಸಿಟಿಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದವು. 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಯಾಣ ಅವರದ್ದು. ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಥ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ನಿಜವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಐಕಾನ್, ನಿಜವಾದ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮಹಿಳೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಕಿರೀಟಧಾರಣಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿಯರು
- ರೀಟಾ ಫರಿಯಾ (1966).
- ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (1994).
- ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ (1997).
- ಯುಕ್ತಾ ಮುಖಿ (1999).
- ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (2000).
- ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ (2017).
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪೊಲೀಸರು ಬರದಿದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ': 18 ವರ್ಷ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕೊನೆಗೂ 'ರಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರ' ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ
ಈ ವರ್ಷ ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 72ನೇ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿತು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಓಪಾಲ್ ಸುಚಾತಾ ಚೌಂಗಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಮೂಲದ ನಂದಿನಿ ಗುಪ್ತಾ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನರಂಜನೆಯ 'ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್' ಉಣಬಡಿಸಲು ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡಿ: ಕರಾವಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗೆಲುವು?