ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಮಾರ್ಕ್' ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕ್: 100 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್​!

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ.

Airtel with 'Mark' movie
'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಏರ್‌ಟೆಲ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟಲ್​ ಟೀಸರ್, ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್​​ ವಿಡಿಯೋ, ಸೈಕೋ​​ ಸೈಥಾನ್​ನಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಜೊತೆ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್: ಈ ಮಾರ್ಕ್​​ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಏರ್‌ಟೆಲ್ "ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕ್" ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
• ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ '9 ಸೀರೀಸ್' (9 series) ನಂಬರ್‌ಗಳಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
• ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ 100 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಏರ್‌ಟೆಲ್ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಇಒ ರಜನೀಶ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪೂರ್ಣ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ: ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 12-13ರ ಸಂದರ್ಭ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೃಷ್ಟ': ಮಾರ್ಕ್​​ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಂಡ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ 'ಮಾರ್ಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಎಂಬುದು ಸುದೀಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು.

'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಏರ್‌ಟೆಲ್ (Photo: ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? 'ಕಾಂತಾರ' ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು?

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್ ಹಾಗೂ ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ.

ETV Bharat Logo

