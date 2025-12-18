'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಗೆ AI ಸ್ಪರ್ಶ: ಈ ಹಾಡಿಗೂ ಮೆಸ್ಸಿಗೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ
ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗೆ ಎಐ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಯೊನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಯಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ "ಮೈದಾನಂ ಮೀದಾ...ಒಕ್ಕ ವೀರುಡು" ಎಐ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೂವಾರಿಗಳೇ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಚಿತ್ರದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ - ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡನ್ನು 'ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬರೆದಿರುವ ಗಾಳಿ ಗಂಧ ತೀಡಿ ತಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುಳಿಗ ದೈವ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಅಪಚಾರಾಗಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಧ್ವಾನ್ ವರುಣ್ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗವರು ಚಿಂತನ-ಮಂತನ ನಡೆಸಿ, ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭ ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆಯೂ ಜರುಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಫೀಟ್ನ 2 ಕ್ರೇನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 5 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ, ರೌಡಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ 2 ದಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸುಮಾರು 25 ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾಲ್ನಿಂದ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಧೃತಿಗೆಡದೇ, ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅದೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.