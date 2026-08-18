ETV Bharat / entertainment

ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಬಳಿಕ 90ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಹೀರೋ ನಾಗಭೂಷಣ್

ನಾಗಭೂಷಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂ.2' ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರಿಸಿದೆ.

Nagabhushan returns as hero in 90s family drama
90ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಗಭೂಷಣ್‌. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ಟಗರು ಪಲ್ಯ, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ, ವಿದ್ಯಾಪತಿ, ಮದರ್ ಪ್ರಾಮೀಸ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಎಂಟರ್​ಟೈನರ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 90ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದಲೇ ಹೀರೋ ಆದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಂದು 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಭೂಷಣ್.

ಕಸ್ತೂರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಕೆ.ಸಂತೋಷ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ, 'ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂ.2' (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್.ಕೋಲಾರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಭೂಷಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್.ಕೋಲಾರ, ''ಇದೊಂದು 90ರ ದಶಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅಪ್ಪಟ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ'' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ 90 ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನಟ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರಿದು, "ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಸದಾ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್‌ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ‌ವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ': ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7–8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಳಗಿ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಎನ್.ಕೋಲಾರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Nagabhushan returns as hero in 90s family drama
90ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ (Film Poster)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ' ಕಲರ್​ ವರ್ಷನ್: ಪೋಸ್ಟರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ ಆಪ್ತ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಲವ್ ಕೇಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣದ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾವಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

TAGGED:

ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಟಗರುಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್
ಜಗದೀಶ್ ಎನ್ ಕೋಲಾರ
ರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್ ಕೆ ಸಂತೋಷ್
NAGABHUSHAN UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.