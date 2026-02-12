ETV Bharat / entertainment

ರಣ್​​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ತಂಗಿ ಗಂಡನಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆ: ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಲಿಂಕ್​ನ ಶಂಕೆ

ಧುರಂಧರ್ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೈದುನ ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

After Ranveer Singh, Aayush Sharma Receives Threat
ರಣ್​​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಆಯುಷ್​ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೆದರಿಕೆ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್​ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೈದುನ ಆಯುಷ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಥ್ರೆಟ್​ ಮೆಸೇಜ್​ ಅನ್ನು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಸೇಜ್​ ಸೆಂಡ್​ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ವರ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (ವಿಪಿಎನ್) ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಧುರಂಧರ್ ನಟ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 31ರಂದು ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂದು, ಅವರ ಜುಹು ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ 5 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಆಫ್​​ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ (MCOCA) ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ MCOCA ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ರೋಹಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿ. ನೀವು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

