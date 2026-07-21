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'ರಾಮಾಯಣ' ನಂತರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅದ್ದೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಯಶ್ ಟೀಮ್​ನ​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಏನು? ಅದು ಕೂಡಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ!

ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'Toxic' gearing up for grand trailer release Event
ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅದ್ದೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 11:51 AM IST

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'ಕೆಜಿಎಫ್'​ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್​​​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಗಳೂರು' ತಂಡದ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ತಯಾರಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ ನಂತರ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್​​ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.​​

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಒಂದು ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಯಶ್ ವಹಿಸಿರುವ ದ್ವಿಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಗೂಢತೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ತಜ್ಞ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಾಹಸ ಜೋಡಿ ಅನ್ಬರಿವ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನು, ನಾಯಕಿಯರು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್​ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್​​ ಜೊತೆ ಸಖತ್​ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​​​ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಲೇಡಿಸ್​ ಅ್ಯಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್'​ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್​ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟ್ರೇಲರ್​
ಯಶ್​
ರಾಮಾಯಣ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
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