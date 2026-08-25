KGF2 ನಂತರ, 'Toxic'ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ? ಹೇಗಿದೆ ಕ್ರೇಜ್? ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಏನಂದ್ರು? Explained
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಮರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 8:35 PM IST
ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇನಿಯಾ! ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಪ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಯಶ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿದಿವೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ? ನಟನ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಯೇ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಮದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತಿದೆಯೇ? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕನ್ನಡಿಗರು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗಣ್ಯರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರಲಿದೆಯೇ? ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶಿಖರದಷ್ಟಿವೆಯೇ? ಇವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ (ವಿಮರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ್, ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.
'ಯಶ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು': ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ತ್ರಿವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಕಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನು?
ಇವತ್ತು ಯಶ್ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಕಿರಾತಕ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ಗೂಗ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜ್. ಈ ಮೂಲಕ ಓರ್ವ ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ದಿನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
ನಾಳೆಯ 5 ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದ ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಅಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ ದಿನಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುಬಹುದು?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಸಂತೋಷ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೋಹರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್, ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 5 ಶೋಗಳೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ?
ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲೂ ಐದು ಶೋಗಳು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಶೋಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಶ್ ಓರ್ವ ಕನ್ನಡ ನಟನಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?
ಎರಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಉಪ್ಪಾರುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಗೆ 100 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರುರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೋಹರ್.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳೋದೇನು?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ವಿಷನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿವು, ಪಿಂಗಾರ, ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸದ್ಯ ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ವಿಷನರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಿರೋದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇವೆ. ಒಂದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ... ಆ ರೀತಿ ಇದೆ'' ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಯು ಶೆಟ್ಟಿ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಹೋದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು?
''ಇದು ಕೇವಲ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೆಜಿಎಫ್ 1, 2, ಕಾಂತಾರ 1, 2. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವೂ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇನೋ? ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇನೋ? ಎಂಬ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
''ಯಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಕೋ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ? ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರೇಟ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ರವಿಕುಮಾರ್: ಕೆಜಿಎಫ್ ಬಳಿಕ ನಟನ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಯಶ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
''ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀರೋ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲೇ ಮೀನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ರೂಮರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರಹದ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಂದಿಗೂ ಬೀಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ'' ಅಂತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ನಾಳೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,000+ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: