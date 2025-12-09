'ಮೊದಲು ಡೆವಿಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಯೊಟ್ ನೋಡಿ': ಕುಡುಕರ ನೋವು ತಿಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ಚಿತ್ರತಂಡ
'ಪಿಯೊಟ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ 'ಪಿಯೊಟ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಯೊಟ್ ಅಂತಾ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕುಡಿಯುವುದರ ಕಡೆಗೇ ಗಮನ ಹರಿಸುವವರನ್ನು ಪಿಯೊಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕುಡಿತ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೊತ್ತು ಪಿಯೊಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಯೊಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೇಬಲ್. ಕುಡುಕರನ್ನು ಪಿಯೊಟ್ ಎಂದೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವಿದೆ? ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಲಿಖಿತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾವರೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ಲಿಖಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈವರೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾವರೆ, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಹರಿ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಲಹರಿ ವೇಲು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಕುಡಿತ ಬಿಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮರುಜೀವನ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವಿತರಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಡೆವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಧೈರ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.