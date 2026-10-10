ಜೈಲರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ $1M ದಾಟಿದ ರಜನಿ, ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾ; 'ಕೂಲಿ'ಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಲ್ಲದೇ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 1:27 PM IST
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೂ, 'ಜೈಲರ್ 2' ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ($1 million) ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿತರಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ 'ಶ್ಲೋಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್' ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟವು ಈಗಾಗಲೇ 6,50,000 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ($650K) ಮೀರಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ಲೋಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿ ಜಪಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 27 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್), ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜೈಲರ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.75 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ($8.75 million) ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಕೂಲಿ' ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೈಲರ್ 2' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಯುಎ 16+' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 165 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿವೆ.
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2023ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಜೈಲರ್'ನ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರವಾದ ನಿವೃತ್ತ ಜೈಲರ್ 'ಟೈಗರ್ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಪಾಂಡಿಯನ್' ಆಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಎಸ್.ಜೆ.ಸೂರ್ಯ, ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದ್ದು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆರ್.ನಿರ್ಮಲ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಣ್ಣನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.