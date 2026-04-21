19ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಮುದ್ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್​

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 19ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಳೊಂದಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್​ ದಂಪತಿ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 12:53 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೋಮವಾರ 19 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಮೂವರೂ ಸುಂದರ ಹೂಗುಚ್ಛದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮರಾದೆದುರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಜೂ.ಬಚ್ಚನ್​ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವೈಟ್​ ಡ್ರೆಸ್​ ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ ರೆಡ್​ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಹೇರ್​ಸ್ಟೈಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಎತ್ನಿಕ್ ವೇರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ದಂಪತಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದರು.

ಕೆಲ ಸಮಯದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ 2007ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ನಂತರ 2011ರ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ 'ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ', 'ಧೂಮ್ 2,' 'ಗುರು,' 'ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್,' 'ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಜ್' ಮತ್ತು 'ರಾವಣ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಮೇಲಿನ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಐಶ್ ಕೂಡಾ ಓರ್ವರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲವ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಪತಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ​ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೊಂದು. 1994ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್​ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಚ್ಚನ್ ಕಪಲ್​ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಯೂ ಹರಡಿತ್ತು. ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಮೌನವೇ ಇವರ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಡೆ ಅನೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಐಶ್​ ಅಭಿ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

