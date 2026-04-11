ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್, ಮೃಣಾಲ್​ ಠಾಕೂರ್​​ನ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಧುರಂಧರ್​​ 2ರ 23ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿತಾ?

'ಡಕಾಯಿತ್' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತಾದರೂ, ಧುರಂಧರ್ 2ರ 23ನೇ ದಿನದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಡಕಾಯಿತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 1:06 PM IST

ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಯದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತಾದರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್​​ನ 23ನೇ ದಿನದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಡಕಾಯಿತ್ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಕಾಯಿತ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 3,800 ಶೋಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 13.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2ರ 23ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 8.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿವ್ವಳ ವ್ಯವಹಾರ 6.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಡಕಾಯಿತ್​​ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯು ಧುರಂಧರ್ 2ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಗ್ಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡಕಾಯಿತ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರನ್ ಅನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಕಾಯಿತ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ: ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಹಿಟ್: ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್' ಮತ್ತು 'ಮೇಜರ್' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 6.04 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದವು.

ಧುರಂಧರ್​ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಡಕಾಯಿತ್: ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಧುರಂಧರ್​ನಂತಹ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ನಟ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಕಥೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಧುರಂಧರ್ ಕ್ರೇಜ್​ ನಡುವೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

