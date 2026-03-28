ಏ.10ಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ ಆದಿತ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಟೆರರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಟೆರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಏ.10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

'Terror' to release on April 10
ಏ.10ಕ್ಕೆ 'ಟೆರರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 3:48 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟ‌ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟೆರರ್'. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಟೆರರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಸ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಥೆಯ ಟೆರರ್‌ ಏಪ್ರಿಲ್10ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ರಂಜನ್‌ ಶಿವರಾಮ್‌ ಗೌಡ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅಡಿ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಮಂಜು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಸುತ್ತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಫಿಯಾಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ (Video: ETV Bharat)

ಟೈಟಲ್​ ಟೆರರ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್​, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​, ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಾಂಗ್​​​, ಫೈಟ್ಸ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ರೋಲ್​ ನನ್ನದು. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನ ಐಡಿಯಾಲೋಜಿಗಳು ಬೇರೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಆತ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ. ಹೆಸರು ಟೆರರ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್​ವರ್ಲ್ಡ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಾತ್ರ ಓರ್ವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮಾಗಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಂಜನ್ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಅವರಿಗಿದು ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ.

ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದೇ 10ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್​ ಆಯೋಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ "A" ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಂಜು ಈ ಟೆರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಂಜನ್ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಕೈಲಾಶ್‌ ಖೇರ್‌ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಉಳಿದಂತೆ ದೇವರಾಜ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಧರ್ಮ, ಕೋಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್‌ ಸಂಗೀತ, ನವೀನ್‌ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

