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ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

Actress Trisha Krishnan watched 'Jana Nayagan'
'ಜನ ನಾಯಗನ್'​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 4:57 PM IST

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ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.

ಥಿಯೇಟರ್ ಹೊರಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್‌ನತ್ತ ಬಂದಾಗ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಜನ ನಾಯಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಟಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, ''ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (PTI)

ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದರು. "ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಕಳೆದೆವು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜನ ನಾಯಗನ್​ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಉಮಾ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಿಲೇಶನ್​ಶಿಪ್​ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವದಂತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

Actress Trisha Krishnan watched 'Jana Nayagan'
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (ANI)

ಹೆಚ್ ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಮತ್ತು ನರೇನ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಇ ರಾಗವ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ.

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ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Actress Trisha Krishnan's Mother
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (ANI)

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ಈ ಚಿತ್ರ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಜನ ನಾಯಕನಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

Actress Trisha Krishnan watched 'Jana Nayagan'
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (ANI)

TAGGED:

JANA NAYAGAN
ಜನ ನಾಯಗನ್​
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
VIJAY LAST MOVIE

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