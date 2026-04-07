ETV Bharat / entertainment

'ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು?': ವದಂತಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್​ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Trisha Krishnan
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Photo: PTI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಕಲಾವಿದರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಪೋಸ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್​ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ, ತ್ರಿಶಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ವರದಿಗಳು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಎಂದು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ತ್ರಿಶಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Trisha Krishnan Instagram story
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Trisha Krishnan Instagram)

"ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ! ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಫಿಕ್ಷನ್​ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕವರ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೇ?" ಎಂದು ನಟಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಫಾಲೋವರ್​ಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲೀಗ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್​ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ನಟನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈ ಕಥೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ': 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸ್ಟೋರಿ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಲಿ

ತ್ರಿಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್​ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಸೋತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣ​ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್!

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಥಗ್ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಪ್ಪು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶ್ವಂಭರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

TRISHA KRISHNAN VIJAY
ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
ತ್ರಿಶಾ ವಿಜಯ್​
ತ್ರಿಶಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
TRISHA KRISHNAN LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.