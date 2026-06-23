'ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಯಷ್ಟೇ': ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 1:20 PM IST
ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಲ್ಗೆನ್ನೆ ಚೆಲುವೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪೆದ್ದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ವಿವಾದವು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪುಷ್ಪ 2 ಹಾಡಿನ ಪೀಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್, ಗಫೂರ್ ಮತ್ತು ಕಾವಾಲಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ತಮನ್ನಾ ಕೂಡಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ನಟಿ ವಿಚಲಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕುರ್ಬಾನಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಝೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಮತ್ತು ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಅಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಎಂಬುದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಹುಬಲಿ ನಟಿ, "ಇದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ನೀವೇ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮನ್ನಾ, "ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಕೇವಲ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನೆನಪಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಡುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2025ರಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ 2 ಚಿತ್ರದ ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್ ಹಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದವು. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, "ನನ್ನ ಮಗು ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ತಾಯಂದಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಪ್ನೆ ಡೈಪರ್ ಮೇ ಐಸೆ ಐಸೆ ಹಿಲ್ ರಹೇ ಹೋತೆ ಹೈ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
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''ತಾಯಂದಿರ ಕಾಳಜಿ - ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ತಮನ್ನಾ 2026 ಮತ್ತು 2027ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿಣಿ 3, ಮಾರಿಯಾ ಐಪಿಎಸ್, ಪುರುಷನ್, ವ್ವಾನ್, ವಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.