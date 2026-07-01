ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗಿನ 'ವೈರಲ್ ವಯ್ಯಾರಿ' ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು?
'ವೈರಲ್ ವಯ್ಯಾರಿ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 5:12 PM IST
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ ನಟನೆಯ 'ಜೂನಿಯರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕನಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಎಂದು ಕರೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವುದು ಸದಾ ನನ್ನ ಕನಸು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿತ್ತು. ವೈರಲ್ ವಯ್ಯಾರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನನ್ನ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಸುಲಭವೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನನಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.
'ವೈರಲ್ ವಯ್ಯಾರಿ' ಎಂಬ ಪೆಪ್ಪಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ-ತೆಲುಗು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಜೂನಿಯರ್' ಸಿನಿಮಾದ್ದಾಗಿದ್ದು, ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ "ಜೂನಿಯರ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಯಿ ಕೊರ್ರಪಾಟಿ ಅವರು ವಾರಾಹಿ ಚಲನ ಚಿತ್ರಂ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 18, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ': 'ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. "ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಿಂದಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಗಳಿಕೆ ಮೀರಿಸಿದ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2: ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೈದ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು