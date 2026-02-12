ETV Bharat / entertainment

ಶ್ರೀಲೀಲಾ, MBBS: ನಟನೆಯ ಜತೆಜತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಪೂರ್ಣ- ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Actress Sreeleela
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ, ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳು 24 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪದವಿ ಗೌನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಗುಮೊಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಚ್‌ಮೇಟ್‌ಗಳು ಹಿಪೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗಿದ್ದವರನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಗಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಈ ಕಠಿಣ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ 2001ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ, ಧಮಾಕಾ, ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರ್ ಕಾರಮ್​ನಂತಹ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಹಿಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ, ಉದ್ಯಮಿ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 18ರಂದು ಬಿಡಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರೀಟಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಾಣಿ ಸಾಥ್‌ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

