'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ನಟನೆ

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲ್ಪಡುವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ದೈವದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : March 19, 2026 at 11:11 AM IST

ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುಗಾದಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆಯೇ 3ಡಿ ಬಳಕೆ ವಾಡಿಕೆ. 2ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 3ಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರ ಲೊಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ.‌ ಇದನ್ನು‌ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್​​ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಆಧುನಿಕ 3ಡಿ ವರ್ಧಿತ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಭಾಷಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕ್ರಷ್ಟ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್​ ಅತ್ತಾವರ್​ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ (Photo: ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 3ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2ಡಿ ಜೊತೆಗೆ 3ಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕ‌ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ನಂತರ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್​​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ಜನರ ತಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರುತಿ (Photo: ETV Bharat)

ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್​​ ಒಡೆತನದ "ವಿಸ್ಮಯ" ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್​ನ ವಿಶೇಷ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಅಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ 4 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್​​ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಂಬ್ಯಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿತ್ತು.

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ (Photo: ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ಹೊರಬರುವ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೀನ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವತಃ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ನೀರಿನೊಳಗೆ 22 ಸೆಕೆಂಡ್​​ಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟನ್ನು ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಏರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ (Photo: ETV Bharat)

