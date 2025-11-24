ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ: ಆಶಿಕಿ 2 ರೀ - ರಿಲೀಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
'ಈತಾ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕಿ 2 ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಐಡಿಯಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಈಥಾ' (Eetha) ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಗಾಯದ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ, ನಟಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಇರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ತಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ 'ಆಶಿಕಿ 2'ರ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರೀ - ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ, "ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕಿ ತರಹ್ ಘೂಮ್ ರಹಿ ಹೂ. ಮಸಲ್ ಟೇರ್ ಹೈ. ಥಿಕ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಬಸ್ ಥೋಡಾ ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಶಿಕಿ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, "ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಜೆಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರದ್ಧಾ ತಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗದ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈಥಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. "ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನನಗಿದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೋಲ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಬಳಿಯ ಔಂಧೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಲಾವಣಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅಜಯ್ - ಅತುಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ನೌವರಿ ಸೀರೆ, ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಪಟ್ಟ (ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ/ಆಭರಣ) ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 15 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಡ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಟೇಕರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಸೀನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಡವು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.