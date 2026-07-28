ETV Bharat / entertainment

ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆರೋಪ: 'ಇದು ಕಟ್ಟುಕಥೆ, ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ' ಎಂದ ನಟಿ

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಟಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆ" ಎಂದ ನಟಿ, ನಕಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bollywood actress Shilpa Shetty
ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು "ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು ನಟಿಯೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

Shilpa Shetty Instagram Story
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Shilpa Shetty Instagram Story)

ಇಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ನಕಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕಸ. ಈ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ!" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಟಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ, ನಟಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿ ಈಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಅನ್ನು ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ': ಯಶ್ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಜಿಶು ಸೇನ್‌ಗುಪ್ತಾ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡುಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಮಾ ಹೈ ನಾ'ನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹200 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಈ ಟಾಪ್​ 5 ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿಜಯ್​ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ

TAGGED:

​ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ
ವೈದ್ಯರ ಮೀಸಲಾತಿ
SHILPA SHETTY RESERVATION POST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.