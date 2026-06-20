ETV Bharat / entertainment

ಕರುನಾಡಿನ ಚೆಲುವೆಯರು, ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್​: ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇ?

ತಾಯಿ ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Shilpa shetty Family
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬರ್ತ್​ಡೇ ವಿಶ್​ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಫಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿನ ಹಾದಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರು.

ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಮಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ - ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣವೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರ ಬಾಲ್ಯದ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಮಮ್ಮಿ, ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಗು, ಸಂತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್​​ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ವಿಮರ್ಶಕಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ, ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ. ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವರು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ನಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಂಗ್​ ಲುಕ್​ ಅನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಾಯಿಯೊಂದೊಗೆ ಕಳೆದಿರುವ ಹಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್​ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಕೂಡಾ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾದ್ರೂ ಏನು?': ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ತಿರುಗೇಟು

ಇನ್ನೂ, ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 47 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್​ ಲೈಫ್​ ಲೀಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಟೀಕಿಸುವ, ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, "ಹೌದು, ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಜೀವನದ ವಿಧಾನ. ದೈಹಿಕ ನೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' 2ನೇ ಸೀಸನ್​ನೊಂದಿಗೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಶಮಿತಾ 2000ರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೊಹಬ್ಬತೇನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರಾದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅವರದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ
ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸುನಂದಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ
SHILPA SHETTY CHILDHOOD PHOTO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.