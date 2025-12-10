ಶ್ವಾನಗಳ ಕುರಿತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊರನಾಡು ಬೇಸರ
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ AWBI SOPಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಯಿತು.
ನಗರದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರದಾತರ ಹಣದ 'ಗಂಭೀರ ದುರುಪಯೋಗ'ದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸದೇ 184 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ AWBI SOPಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ನಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಗತ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳು ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ, ಎಬಿಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಡ ನಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿ, ಇದು ಅಸಂಗತ'' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಂಜರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಬಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕೀಲ ಸತ್ವಿಕ್ ಪುಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ AWBI SOPನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯಾಮಗಳಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವೇ ಅಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿಕಾಶ್ ಬಾಫ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಸುರಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಸುರಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ABC) ಮಾತ್ರವೇ ಮಾನವೀಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರಾದ ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು AWBI SOPಅನ್ನು GBA ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ — ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವೇಲಿ ಹಾಕುವುದು, ನೋಡ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೀಕರಣ, ನಿಗದಿತ ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ನಂತರವೇ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವೇಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
CARE ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೆನ್ನನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಊಟ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಹಾನಿರೋಧಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಪ್ಯಾರಾವೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾಲ್-ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ'' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.