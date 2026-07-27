ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್: ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ನಟಿ-ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 2:16 PM IST
ತಿಂಗಳುಗಳ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಂತರ, ನಟಿ-ಮಾಡೆಲ್ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸಮ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಸಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು. ನಿನ್ನೆ, ಶೇರ್ ಆದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋಡಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ದೃಢೀಕರಣವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ.
1999ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್, ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಕ್ರಮೇಣ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು.
ಝೀ5 ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 83 ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಜಿ 2ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಬಾದ್ಶಾ ಮತ್ತು ಗುರು ರಾಂಧವಾ ಅವರ ಹಾಡುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ರೆಂಝು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ 'ವಾನಿಯೊ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಇದೀಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅವರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
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ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಮ್ರೀನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಲಾನಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು.