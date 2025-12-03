ETV Bharat / entertainment

'ನಾನು ಧನ್ಯ': ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಆತ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಬಳಿಕ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Samantha Family
ಸಮಂತಾ ಕುಟುಂಬ (IANS)
December 3, 2025

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹೊಸ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶೀತಲ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಮನತುಂಬಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀತಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀತಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​​ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯು ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ (ರೆಡ್​ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ). ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Samantha Family
ಸಮಂತಾ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Samantha Ruth Prabhu's IG Story)

ಮಂಗಳವಾರ ಶೀತಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಂದು ಚಂದ್ರಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ... ಪ್ರದೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಡುಗುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಣ್ಣೀರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 'ಸೌಮ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ'ಯ ಆಳ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಎರಡು ಹೃದಯಗಳು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಶಾಂತ ಘನತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಈ ಈಶಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ, ಜೀವನವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಕೆಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಶಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿಯುತ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಸಮಂತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಲವ್ ಯು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಜನರಷ್ಟೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

