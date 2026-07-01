ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು: ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 10:13 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬೇಬಿಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮಂತಾ "ಮೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಯು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲಸದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
#Samantha confirmed her pregnancy and revealed that she will be taking a brief maternity break from films🤝pic.twitter.com/wjjuJjTceS— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 24, 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಜೋಡಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಕೇವಲ 30 ಜನರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು 2ನೇ ಮದುವೆ. ಸಮಂತಾ 2017ರಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಿಕ ಈ ಮದುವೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2021ರಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದರು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಜೂನ್ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತು. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 83.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 59.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 51.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ 23.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಮಂತಾ ಒಡೆತನದ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 2ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.