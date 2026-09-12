ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ನಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರಾರು?
3 ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು 2026ರ ಜೂನ್ 19ಕ್ಕೆ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 2:55 PM IST
ಒಂದು ಸಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಟಿ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಏನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಿಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ, ತೆರೆಮರೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು (ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು) ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದನಿಸಿತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವ, ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸರಣಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮೈಯೋಸಿಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದು 'ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ'ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಮಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಡೀ ಸೆಟ್ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು, ಜನರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು (ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ) ಮತ್ತು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಿಮಾಂಕ್ ದುವ್ವುರು ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ನಂತರ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಪರಿಣಾಮ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ, ರಾಜ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಿಟಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯ. ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಂತರ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೂಡಾ ಸಮಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಬಹಳ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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ರಾಜ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ಹಿಮಾಂಕ್ ದುವ್ವೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.