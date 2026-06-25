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ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು: ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ರೇಕ್, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಟಿ

ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಅನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Samantha Ruth Prabhu, Raj Nidimoru
ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 10:09 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್​ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ, ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನೀಗ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು 2025ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ 2017 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಂತಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವದು. ಆಚರಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ನೋಟ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೆದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಕವರ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಡಿಲ ಉಡುಗೆ ಮೂಲಕ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆದ್ರೆ, ಶನಿವಾರ ವೈರಲ್​ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫಿಟ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು.

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ವದಂತಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದರು. ವದಂತಿ ಜೋರಾಗೇ ಇದ್ದರೂ ಮದುವೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಜೋಡಿ ಈ ಮೊದಲು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2'ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಯಶ ಕಂಡಿರುವ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ದುವ್ವೂರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ತ್ರಲಾಲಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾನರ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಶುಭಮ್' ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡು, ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

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ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರದ್ದು. ವಸಂತ್ ಮಾರಿಗಂಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಂಗೀತ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 55+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

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ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಗರ್ಭಿಣಿ
ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು
ಸಮಂತಾ ಗರ್ಭಿಣಿ
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