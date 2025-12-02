ETV Bharat / entertainment

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಯಾರು? ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ವೈಜಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

Samantha Ruth Prabhu, Raj Nidimoru
ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು (Photo: IANS)
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಟಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್​ನೊಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ​​ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು​ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಯಾರು? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಇದು ಅವರಿಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾ? ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿಯನ್ನು ಆಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ರಾಜ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4, 1979ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದ ರಾಜ್, ತಿರುಪತಿಯ ಎಸ್‌ವಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್​​​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜೋಡಿ 'ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​. 2003ರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಫ್ಲೇವರ್ಸ್' ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ '99' ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು 'ಶೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿ' ಚಿತ್ರ. ಅದರ ನಂತರ, 'ಗೋ ಗೋವಾ ಗಾನ್' ಮತ್ತು 'ಎ ಜಂಟಲ್‌ಮ್ಯಾನ್'ನಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸರಣಿ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್'. ಇದು ಒಟಿಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ (2021) 'ರಾಜಿ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ರುತ್​ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು, ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ದೇ ಎಂಬುವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಸಮಂತಾ - ರಾಜ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 1987ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ 38 ವರ್ಷ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಸ್ಟ್ 4, 1979ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೀಗ 46 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ ಇದೆ.

