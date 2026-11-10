ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ:ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರವೂ ಜೋರಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 4:57 PM IST
ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಜೋರಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಟಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನು 'ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ' ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ದಿನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರವೂ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಯಾವ ಹಬ್ಬವಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖತನ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರವೂ, ಜನರು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ. ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ಡಿಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳು ಆದ್ಯಳೊಂದಿಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆದ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ತಿಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತಾವು ಧರಿಸಿದ ತಿಲಕ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ತಾವು ತಿಲಕ ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆದ್ಯ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೂ ಕೋರಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
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