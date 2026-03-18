ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 1:27 PM IST
ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ನೂತನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವದಂಪತಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ, ಆಚರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ "ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆಸಿದ್ದೆ'' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಭರತ್ ಕಮ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 2018ರ ತೆಲುಗು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಹಯೋಗದ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸಿತು.
'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಭರತ್ (ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಕಮ್ಮಾ) ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನಾನದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ರಶ್ಮಿಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಜನರು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಲಿಲ್ಲಿಗಾಗಿ (ಪಾತ್ರ) ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ರಶ್ಮಿಕಾ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಕಲಾವಿದರೀಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹವು ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ನವವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಅನ್ಸೀನ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ಹಲ್ದಿ. ಇದು ಹಳ್ದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು + ಹೋಳಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಬ್ರೈಡ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಆ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ! ವಿಜ್ಜು ಕೂಡಾ ಆ ದಿನ ಟೀಮ್ ಬ್ರೈಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "25.02.26 ಹಳ್ದಿ ಡೇ - ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದೆವು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೆವು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಬಣ್ಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಹಳ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರದನ್ನು ನನಗಾಗಿ ತಂದರು - ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರ್ತಾ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.