ETV Bharat / entertainment

'ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

'ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ' ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಬಹುಭಾಷಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rashmika Mandanna
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್​ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ನಂತರ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್​ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಟೀಕೆಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 'ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣವೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು (ಸಮಯ/ಶಿಸ್ತು/ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ) ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹೈಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಪೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಬ್ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಟಿಎಸ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆ-ಪಾಪ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

"ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. HYBE ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.

"ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನಸು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯೂ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್‌ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮೈಸಾ' ನಟಿಯ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೈವಾನ್'​​ ರಿಲೀಸ್​​: ಸೈಫ್​, ಅಕ್ಷಯ್​ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?

ಮುಂದೆ 'ರಣಬಾಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ -​ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆಪ್ತಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು': ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ 'ವಿಡಿಯೋ' ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಮಾತು

TAGGED:

ಹೈಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಿಷನ್‌
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
HYBE INDIA AUDITIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.