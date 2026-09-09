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ಡಿಸ್ಪೋಸೆಬಲ್​ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ರ‍್ಯಾಂಡಮ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rashmika Mandanna
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 1:19 PM IST

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ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಡಮ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತಮ್ಮ ತಂಡ ಡಿಸ್ಪೋಸೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ರ‍್ಯಾಂಡಮ್ ಫೋಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (disposable camera) ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಫೈನಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲಿವೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವಿಷಯ. ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಇನ್ನೂ 20 ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 1,000 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ... ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​​ನ ಫೋಟೋಗಳಂತೆ ತೋರಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ರಣಬಾಲಿ' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಈ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರವು ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ತಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೂಕ್ತ ಚೇತರಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

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ಇನ್ನೂ, ರಣಬಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 16ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೆರೆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್​​ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ, ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್​ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ವಿರೋಶ್' ಜೋಡಿಯ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ 1850ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ವಿಜಯ್​ ದೇವರಕೊಂಡ
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