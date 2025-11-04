ETV Bharat / entertainment

'ಅವರು ಈ ಮೆಸೇಜ್​​ ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ': ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಸೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅವರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rashmika Mandanna
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 4:50 PM IST

ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಿರಿಕ್​​ ಪಾರ್ಟಿ' ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' ಸೆಷನ್​ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಪೇಜ್​ಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಟಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ವೀಟ್​ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

''ಭಾರತದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್​​ನಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ ಮೈ ರಶು'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನನಗಿದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್​ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದಾದರು ಸ್ಪೆಷಲ್​​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಹುಭಾಷೆಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ?; ಕನ್ನಡಿಗರು ಸದಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್

'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂದೀಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೀಪಿಕಾ ಬದಲಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫೈನಲ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್​​ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ

ಈ ವರ್ಷ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​​ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 'ಛಾವಾ', ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​ ಜೊತೆಗಿನ 'ಸಿಕಂದರ್', ಧನುಷ್​ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕುಬೇರ' ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್​ ಖುರಾನಾ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಥಾಮಾ' ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್​ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಗಿದೆ.

RASHMIKA MANDANNA PRABHAS FILM
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸಿನಿಮಾ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್
RASHMIKA MANDANNA

