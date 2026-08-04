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ಶೂಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಗಾಯ: ಸೊಂಟದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಮೈಸಾ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rashmika Mandanna
ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 10:13 AM IST

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ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಮಷಿನ್​​​ನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆನ್​ಲೈನ್​​ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? "ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್​! ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ.. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗಾಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ದೇಹದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊಂಟದ ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಿವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಲ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಆ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಸಾ ನೃತ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್​" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ''ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಸಹನೀಯವೇನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್​​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಪಝಲ್ಸ್​ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಟಿ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ''ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾನ್ಸ್​​​ಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಸೋ ಉಫ್​​" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಲವ್ ಯು! ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲವ್ಸ್, ಕಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಹಗ್ಸ್​​" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬರಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: 6 ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ

ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೈಸಾ, ರಣಬಾಲಿ, ಪುಷ್ಪ 3, ಅನಿಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಪುಲ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಮೈಸಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೋಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 6 ವಾರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ': ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೃಂದಾ

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