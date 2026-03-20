ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್​ಗೆ ಬಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ: ಸೊಸೆ ಸಾಧನೆ ಕಂಡ ವಿಜಯ್​​ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ

ಸೊಸೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಿತ್ತು.

Rashmika Mandanna with mother-in-law Madhavi Deverakonda
ಅತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 20, 2026 at 2:07 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣ ಗದ್ದರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 2025 (Telangana Gaddar Film Awards 2025)ರಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದರು. ಸೊಸೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ​​ ತಾಯಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಗದ್ದರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾದ ಈ ರಾಜ್ಯ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ (Photo: ANI)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ದೇವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಆರ್​​​ಆರ್​ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ​ ನಟ ರಾಮ್​ಚರಣ್ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೊಬಗು ಬೀರಿದರು. ಅತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕ್ರಶ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Photo: ANI)

ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಹುತೇಕರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಭಾಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಮೊದಲು ಅವರು ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ ರಾಜ್ಯವು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಅತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.

ನಟಿಯ ನೋಟ ಕೂಡಾ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಐವರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ನೆಕ್ಲೇಸ್​, ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಹೂ ತೊಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಕಪ್, ಗೋಲ್ಡ್​ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಕೂಡಾ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿತು. ನಟಿಯ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​ಫ್ರೆಂಡ್'​​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭರವೆಸಯ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ಮತ್ತು ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ, ಕೃಷ್ಣನ್ ವಸಂತ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚೋಟಾ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್​ 7ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

