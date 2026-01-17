"ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು": 'ಮರ್ದಾನಿ 3' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ
ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದು ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 17, 2026 at 3:56 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮರ್ದಾನಿ 3' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದು ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಗ್ದುಶೇಠ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (Dagdusheth Ganpati) ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
'ಮರ್ದಾನಿ' ನಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ, ಗಣೇಶನೆದುರು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೇರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಪುಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ಇರಲಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 2012ರ ತಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಐಯಾ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಪ್ಪಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ದಗ್ದುಶೇಠ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ" - ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ.
"ಇದೀಗ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಬಪ್ಪಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ಈ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ಈ ವರ್ಷ ನೋ ರಿಲೀಸ್
"30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಪ್ಪಾನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಪ್ಪಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರ್ಯಾ!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಯುಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಬರೆದು, ಅಭಿರಾಜ್ ಮಿನ್ವಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಮರ್ದಾನಿ 3' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಂತು ಪಡೆದಿದ್ದು 5,23,89,318 ಮತ: ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12'ರ ವಿಜೇತ
ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 2023ರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾದವು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ 'ಮಿಸಸ್ ಚಟರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ವೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜರಾದರು. ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ.