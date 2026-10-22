ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದು: ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ
''ಈ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ 2:30ಕ್ಕೆ 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ''.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 2:47 PM IST
ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ': ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಜೋರಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಜೋರಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡಾ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಗದ್ದಲದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ 2:30ಕ್ಕೆ 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ತಡರಾತ್ರಿ) ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿತ್ತು?
''ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಫನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ,. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
It's almost 3am, and Fun World is still bursting crackers and blasting music. The Supreme Court has prohibited bursting crackers between 10pm and 6am, and loudspeakers can't run past midnight even with special permission. I understand occasions call for some flexibility, but not at this hour. There are hospitals nearby and senior citizens and children living all around. @BlrCityPolice @DCPNorthBCP— Ramya/Divya Spandana (@divyaspandana) October 21, 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇನ್ನೂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಗಾಬರಿಬಿದ್ದ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯೂ ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮಣ್ಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾದ ಆನೆ. ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಈ ಆನೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋಮಣ್ಣ ಕುಂಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
This is Somanna, an elephant brought from a camp a few days ago for a procession in Shivamogga. He was led through narrow streets packed with people. Frightened and anxious, he ran amok. Thankfully no one was hurt, or he would have been the one punished. You can clearly see Somanna limping. He is in pain. Couldn't a truck have been arranged to take him for medical care? @RLR_BTM Sir, I know how much you love animals. Please look into this urgently, because Somanna needs medical care now. I also request that camp elephants no longer be allowed for such processions. Elephants, and all animals, deserve our compassion and empathy.— Ramya/Divya Spandana (@divyaspandana) October 21, 2026
ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಬಿರದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಈ ಎರಡೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
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