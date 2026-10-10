'ನಿಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ': ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 39.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೂ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 11:54 AM IST
''ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೂ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಂತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
''ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಮಿಕಾ ಶಿವು. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿಯ ವಸಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇದೀಗ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಎಎ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು''.
ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ''ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೇಮ ಗಡಿದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೇಮದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 39.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 33.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದ ಪ್ರತೀ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಸಂಕಲನವಿದೆ.
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