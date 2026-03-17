'ಪುನೀತ್​​ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುದೀಪ್​, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 12:17 PM IST

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಸದ್ಯ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪತಿ - ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿರುವ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಮ್​ಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ?

''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೆಲೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್​​ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸದಾ ಮದರ್​​ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್​ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಂಬ ಹಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡಿನವರೆಗೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ರಕ್ಷಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರೇಮ್​​, ಸಂಜಯ್​ ದತ್ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೆಡಿ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಈಗ 3 ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿದ್ದೀ‌ನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನೀವು ಈ ಹಾಡು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಏನನಿಸಿತ್ತು?

''ನಾನು ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಸುಂದರಮ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕುಟುಂಬ (Photo: Special Arrangement)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ 'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು 24 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?

''ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ರೀ - ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು‌.‌ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪು ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಇದ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜನರ ಪೈಕಿ ನಾನು ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬಳು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬರೆಯುವ ಹಾಡುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಾ ಶೈಲಿಯೇ?

ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ? ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕೆಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್‌ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಯೂರೋಪ್​​ನಲ್ಲಿ‌ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಲಾದ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ,‌ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

