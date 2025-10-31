ETV Bharat / entertainment

ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​: ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್​

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Rachita Ram
ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ (Photo: ETV Bharat)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಖಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್​ ತೊಟ್ಟು, ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸೋ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್​ಆರ್​ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ನೂರಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​ ಅವರನ್ನು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಅಂಬಾಸಿಡರ್​​ ಆಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಂದನವನದ ಚೆಲುವೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಖಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್​ ತೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಎದುರು ನಿಂತು, ಡ್ರೈವರ್​ ಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್​ ಗೀತಾ 2 ನಟಿ, ''ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಟೋರಾಜ ಶಂಕರ್​ ನಾಗ್​ ಅವರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಾನ್​ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾ'ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡತಿ: ರಮ್ಯಾ, ರಾಜ್​ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರ ಅಭಿನಂದನೆ

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಜನಿಕಾಂತ್​​​ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆಯರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲೀಗ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಝೈದ್ ಖಾನ್, ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಟ್​​​ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾಂರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ದೇಸ್ ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2ನೇ ಮದುವೆ?; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?

