ETV Bharat / entertainment

ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದ: ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ

'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ (ಎನ್​ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ)ದೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

actress nora fatehi appears before ncw
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದೆದುರು ಹಾಜರಾದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂದು, ಮೇ 7ರಂದು, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ನಟಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (ETV Bharat)

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಊರುಗೋಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, 'ಸರ್ಕೆ ಚುನಾರಿಯಾ' ಹಾಡನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಡನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

actress nora fatehi appears before ncw
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದೆದುರು ಹಾಜರಾದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Photo: ETV Bharat)

"ಇಂದು, ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಕೂಡಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟನ ವಕೀಲರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, 50 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ನಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದ: ಸಂಜಯ್​ ದತ್​ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ; 50 ಬುಡಕಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

TAGGED:

ನೋರಾ ಫತೇಹಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ
ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದ
NORA FATEHI APPEARS BEFORE NCW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.