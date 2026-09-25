ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲಿಗೆಗಳು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಾದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾಗಿ
Mahima Nambiar: ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಆರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಂಡಾಡಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದರೆನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 11:27 AM IST
ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಲಯಾಳಂ ತಾರೆ ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್. ಮತಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಂದಾಡಿ' (Mandaadi) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವೊಂದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಮಾ ಅವರು ಚಿತ್ರದ 'ಉಸುರೆ ನೀಧನ್ ಪುಲ್ಲಾ' (Usure Needhan Pulla) ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪಿ.ಎಸ್.ಮಿತ್ರನ್ ಅವರ 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ಮಹಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಗಾಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮತಿ ಮಾರನ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ಅವರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೋಳಗಾದರು. ಅವರ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು".
ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತಿ ಮಾರನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನಟಿ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಸೆಟ್ಗೆ) ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಆರನೇ ದಿನವೇ ಮಹಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೇ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಆರನೇ ದಿನವೇ ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದಳು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತಿ ಮಾರನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಎದುರಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಡಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರವು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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ಮಹಿಮಾ ನಂಬಿಯಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಸಾಟ್ಟೈ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಟ್ರಂ 23, ಪುರಿಯಾತ ಪುತಿರ್, ಮಗಮುನಿ, ಮಧುರ ರಾಜ, ಆರ್ಡಿಎಕ್ಸ್: ರಾಬರ್ಟ್ ಡೋನಿ ಕ್ಸೇವಿಯರ್, ಚಂದ್ರಮುಖಿ 2, ಜೈ ಗಣೇಶ್, ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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'ಮಂಡಾಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಮಿಥುನ್, ಜೈ ಶಂಕರ್, ರವೀಂದ್ರವಿಜಯ್, ಬಾಲ ಸರವಣನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟನ್ ಶಿವ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಈವವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 111.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.