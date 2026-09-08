1,000 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಧನ ವದಂತಿ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್!; ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
'ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 3:35 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. 7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಟಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಳವಳಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್, ''ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಿಕಾ. ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದೆನಂದ್ರೆ - ಅವರು ತುಂಬಾನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರಹದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಬೇಡಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜು ಜೊತೆಗಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ: ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 2002ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಪೋಷಕ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 2007ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು ಕನ್ನಡಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
1934ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಎಂ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೂಲಕ 1952ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 7 ದಶಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 1,000 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ (ಬಹುತೇಕವು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ) ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, ವೀರ ಕೇಸರಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಪಟೇಲ, ಯಜಮಾನ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಗೂಗ್ಲಿ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ಅಯೋಗ್ಯ, ಟಗರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಮಾಂಚಕಂ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ: ಗಿರ ಗಿರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ
ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಡಿವೆ. ಬಳಿಕ ಸ್ವತಃ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಂತೆಕಂತೆಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ': ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್!