'ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತೇನೆ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ': ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 10:27 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಖ್ ಮೃತರು. ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೆರೇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವೈಶಾಖ್ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
''ನಾನು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ, ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಊಹಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ - ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಿಂತು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪದಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಶೂನ್ಯ ಅನುಭವ. ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ''ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಊಹಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟದ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖಿಸಲು ಸಹ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಊಹಿಸಲಾಗದ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, "ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಅಥವಾ "ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?" ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರೆದು, ''ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವ ಯಾರಾದರೂ.. ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ನಡೆದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ) ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೆಲವರಿಗೆ... ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೊಬ್ಬರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಕಿಸೋಣ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಹೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗಳು... ಈ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಕು ಇರಿದ ಘಟನೆ: 'ನೀವು ಸಾಯುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದ' - ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್
ಕೊನೆಯ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ, '''ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬುವ ಒಂದು ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಇದಾಗಿದೆ: ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣರಾಗಬೇಡಿ. ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್. ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ. ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.