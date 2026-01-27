ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ; ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲು
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 5:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನಂದೀಶ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಂದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ದಂಪತಿಯೂ ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಸಹೋದರಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ದೂರೇನು?: ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ನಂದೀಶ್ - ಪ್ರೇಮಾ ದಂಪತಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾ, ನಂದೀಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿಯಾ ಎಂಬವರು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಹೋದರಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಾ ದೂರೇನು?: ಇತ್ತ, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮತ್ತವರ ಕಡೆಯವರೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ'- ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ: ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾನು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: 'ಧುರಂಧರ್' ನಟ ನದೀಮ್ ಖಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಳಿಸರ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್: ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ